LIVE schaatsen | Piepjonge Noor Eitrem verrast op de 5.000 meter en nadert Roest

Rugklach­ten Mathieu van der Poel weg: zondag nieuw duel met Wout van Aert

Mathieu van der Poel gaat zondag gewoon van start in de veldrit om de wereldbeker in Zonhoven. De Nederlander klaagde over rugpijn na de veldrit van afgelopen donderdag in Koksijde en maakte zich zorgen over zijn fitheid, maar zijn ploeg Alpecin-Deceuninck bevestigde dat hij kan fietsen.

16:33