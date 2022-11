LIVE schaatsen | Wat kunnen de Nederlandse vrouwen op de ploegenachtervolging in Stavanger?

met video Vedette Son in WK-selectie Zuid-Ko­rea, maar onzeker of hij speelt, Cristiano Ronaldo naar vijfde WK

Sterspeler Son Heung-min is opgenomen in de selectie van Zuid-Korea voor het WK voetbal in Qatar, maar het is onzeker of hij daadwerkelijk zal spelen. De aanvaller van Tottenham Hotspur is herstellende van een oogoperatie en bondscoach Paulo Bento weet niet of Son op tijd speelklaar is.

