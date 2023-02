LIVE schaatsen | Wie grijpt gouden medaille op 1500 meter voor mannen bij NK afstanden?

Programma vandaag

14.00 uur: Eerste 500 meter (vrouwen)

14.40 uur: 3000 meter (vrouwen)

15.44 uur: Tweede 500 meter (vrouwen)

16.24 uur: 1500 meter (mannen)

Kjeld Nuis.

500 meter (vrouwen)

Femke Kok legde de basis voor haar tweede nationale titel op de 500 meter bij de eerste van de twee races. Ze was met een tijd van 37,48 seconden de snelste en bleef in haar rit ploeggenote Marrit Fledderus voor. Die eindigde in 37,84 seconden. Michelle de Jong versloeg in haar rit Leerdam na een goede start met een tijd van 37,65 seconden. Leerdam zette met 37,80 seconden de derde tijd neer.



In de tweede race was Leerdam de snelste (37,54 seconden), maar de tijd van Kok (37,65) was genoeg voor de gouden medaille. Het brons ging naar De Jong. Vorig jaar greep Leerdam de nationale titel op de 500 meter. Toen ging het zilver naar Kok en het brons naar De Jong.

Het podium van de 500 meter voor vrouwen, met v.l.n.r.: Jutta Leerdam (tweede), Femke Kok (winnares) en Michelle de Jong (derde).

In de kwalificatie voor de WK afstanden gingen de tickets naar de drie rijdsters die de snelste 500 meter hadden neergezet. Naast Kok (37,48) zijn dat Leerdam (37,53) en De Jong (37,65). Zij komen op de 500 meter in actie op de WK afstanden die worden verreden van 2 tot en met 5 maart in Heerenveen.



,,Ik wist dat ik het gat had geslagen op de eerste 500 meter en ben blij dat het genoeg was”, zei Kok bij de NOS. ,,Ik moest nog voluit op de tweede 500 meter, want je weet dat Jutta super hard kan. En je kan ook fouten maken, je weet het nooit. Ik reed nu de laatste bocht een beetje te voorzichtig. Maar voor nu is het oké.”

3000 meter (vrouwen)

Antoinette Rijpma-de Jong (3.58,48) rekende in een fraai rechtstreeks duel nipt af met Joy Beune (3.58,65). Marijke Groenewoud beet zich daarna met 4.02,86 stuk op die tijden. In de laatste rit was Irene Schouten aan de beurt, maar de olympisch kampioene op de 3000 meter kwam niet aan de tijden van Rijpma-de Jong en Beune. In de slotronde wist Schouten met een uiterste krachtsinspanning nog nipt als derde te eindigen in 4.02,83, waardoor ze een ticket pakte voor de WK afstanden, van 2 tot en met 5 maart in Thialf.



De nationale titel op de drie kilometer ging vorig jaar nog naar Schouten. Toen was het zilver voor Rijpma-de Jong en het brons voor Carlijn Achtereekte. Die laatste is inmiddels gestopt als professioneel schaatsster. Voor Schouten was het de eerste langebaanwedstrijd sinds de wereldbekerwedstrijden in Calgary in december. Ze sloeg de NK allround en daarmee ook de EK allround over. De drievoudig olympisch kampioene veroverde wel op 1 januari voor de zevende keer op rij de titel bij het NK marathon op kunstijs.

Antoinette Rijpma-de Jong.

Rijpma-De Jong had een dag eerder de nationale titel op de 1500 meter gepakt, maar was toen niet tevreden over haar rit. Nu wel. ,,Ik probeerde technisch beter te rijden dan gisteren”, zei de Friezin bij de NOS. ,,Joy ging best hard van start en reed goed door. Ik wist dat ik me niet gek moest laten maken en rustig moest blijven. Dan rijd je ook vlakker. Zo moet het straks op het WK ook, maar dan nog een tikkie harder.”



De schaatsster van Jumbo-Visma was trots op haar tweede titel van deze NK afstanden. ,,Ik ben op deze nog trotser. Ik probeerde nu alles wat ik toen fout deed te verbeteren.” Rijpma-De Jong had ook verwacht dat Schouten sneller zou zijn. ,,Je weet het nooit. Ik had gisteren ook een slechte race.”

