LIVE: Scorend Brazilië is Duitsland voorbij, Lineker fan van Lozano

Engels vertrouwen groot

De euforie rond het Engelse voetbalelftal kent nauwelijks nog grenzen. Aanvoerder en topschutter Harry Kane waarschuwt voor de achtste finale tegen Colombia echter voor al te veel optimisme. ,,Het moment van de waarheid breekt nu pas aan'', aldus de spits van Tottenham Hotspur. Het vertrouwen is er na zeges in de groepsfase op Tunesië en Panama, en een misschien wel min of meer geplande nederlaag tegen België. ,,We geloven er in'', zegt Kane. ,,Daar zal het niet aan liggen. Elke speler is ook bereid tot het uiterste te gaan. Het wordt tijd dat Engeland op dit toernooi weer eens echt gaat meedoen.''



De nederlaag tegen België, toen de tweede fase al was bereikt, is volgens bondscoach Gareth Southgate misschien wel goed geweest. ,,Niet omdat we wakker zijn geschud uit een mooie droom, dat was niet nodig. Wel omdat de verwachtingen enigszins getemperd zijn. We kregen na de eerste twee duels zo veel lof toegezwaaid dat ik me een beetje ongemakkelijk begon te voelen.''