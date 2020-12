LIVE | Searle na heerlijke partij volgende tegenstander De Zwaan, Meulenkamp door

Na de schaamte van dinsdag ging de knop om bij PEC: ‘Anders haal je tegen Emmen geen goed resultaat’

17:40 Een crisis bij PEC? Zeker niet, zegt John Stegeman. Maar de trainer beseft heel goed dat na de bekerblamage van afgelopen dinsdag tegen Excelsior (2-0) winst tegen FC Emmen, vrijdagavond om 20.00 uur in eigen huis, wel heel erg welkom is. Al was het alleen maar om de nodige onrust weg te halen.