LIVE | Sensationeel: Van der Poel rijdt wereldrecord 10 kilometer uit de boeken in Thialf

Samenvatting Sevilla klimt over FC Barcelona heen na moeizame zege op hekkenslui­ter Huesca

13 februari Sevilla heeft met moeite gewonnen van hekkensluiter Huesca: 1-0. Munir El Haddadi maakte het enige doelpunt in de 57ste minuut. De Nederlanders Luuk de Jong en Karim Rekik begonnen net als de Serviër Nemanja Gudelj (oud-NAC, AZ en Ajax) in de basis in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.