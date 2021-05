LIVE | Sergio Ramos keert terug bij Real Madrid, ook basisplaats Hazard, geen Ziyech bij Chelsea

Woedende PS­G-spe­lers beschuldi­gen Kuipers: ‘Hij riep fuck you tegen ons’

10:42 Björn Kuipers is volgens spelers van Paris Saint-Germain dinsdagavond tijdens de halve finale van de Champions League in Manchester flink over de schreef gegaan. Middenvelders Ander Herrera en Marco Verratti beschuldigen de Nederlandse scheidsrechter van grof taalgebruik in het veld.