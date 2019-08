LIVE | Snelste tijd in bezit van Leclerc, Verstappen vooralsnog zesde

video Schaats­sprint­ster Femke wil graag dokter Beuling worden, maar die combinatie is zwaar

16:05 Natuurlijk weet ze dat het zwaar is. De combinatie topsporter en een universitaire studie is niet voor iedereen weggelegd. Turner Epke Zonderland ging haar voor, maar vele anderen zetten hun studie stil. Femke Beuling wil het zolang mogelijk volhouden. ,,Maar zodra ik co-schappen moet lopen, wordt het lastig. En ik wil nu alles op het schaatsen zetten.” Want professioneel schaatser worden, was altijd al wat ze wilde.