LIVE: Kragh Andersen op weg naar toptijd, waar eindigt Dumoulin?

Griekspoor en Hogenkamp allebei naar finale

15:14 Tallon Griekspoor is er voor het eerst in zijn tennisloopbaan in geslaagd de finale te halen van een challengertoernooi. De 22-jarige Nederlander deed dat vandaag in Tampere in Finland, waar hij in de halve eindstrijd afrekende met de Fransman Tristan Lamasine. Het werd 6-4 7-5.