LIVE: Spektakel gegarandeerd bij eerste zware aankomst bergop

‘Je kunt het je niet meer veroorlo­ven niet in vrouwen te investeren’

13:22 Een flinke groep olympiërs uit het schaatsen zoekt nog naar een sponsor. In het vrouwenwielrennen, waar Trek gisteren bekendmaakte in te stappen, gaat het op sponsorgebied juist voorspoedig. ,,Vrouwenwielrennen zit in de lift.”