LIVE: Terpstra wil mee in vroege vlucht op weg naar Pau

Wie draagt welke trui?

De gele trui is in bezit van Geraint Thomas. Hij zal die trui zonder ongelukken ook na de rit nog hebben. Peter Sagan is leider in het puntenklassement en draagt de groene trui. Als hij Parijs haalt, is de groene trui voor hem (voor de zesde keer). Julian Alaphilippe bezit de bolletjestrui voor beste klimmer en de witte jongerentrui zit om de schouders van Pierre-Roger Latour. Movistar heeft de leiding in het ploegenklassement.