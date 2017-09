LIVE: Sterk Chelsea dwingt gelijkmaker af tegen Atlético

GOAL! 1-0 Atlético Madrid! David Luiz begaat een overtreding in de zestien en arbiter Cüneyt Çakir is onverbiddelijk. A ntoine Griezmann benut de strafschop. Het is het eerste Champions League-doelpunt van Atlético in het gloednieuwe Wanda Metropolitano.

Op papier de twee sterkste ploegen uit groep C nemen het vanavond tegen elkaar op in Madrid. In het gloednieuwe Wanda Metropolitano spelen Atlético Madrid en Chelsea tegen elkaar.



De wedstrijd is een confrontatie tussen de huidige club van Diego Costa (Chelsea) en de voormalige én toekomstige club van de Spaanse spits (Atlético). Costa maakt in de winterstop de overstap naar zijn oude liefde.



In groep C gaat Chelsea danzij een zege op Qarabag aan de leiding. Atlético Madrid deelde in de openingswedstrijd de punten met AS Roma en zal de druk voelen om resultaat te halen voor het oog van de fans, die in groten getale aanwezig zullen zijn. In het nieuwe stadion van Atléti passen ruim 67.000 fans.



De aftrap in Madrid is om 20.45. Vanaf 20.00 kunt u hier het liveblog volgen.