LIVE | Sterke eerste ronde van Verstappen, alleen Bottas sneller

Oud-arbiter Frans Derks (89) overleden

25 september Oud-scheidsrechter Frans Derks is vandaag na een kort ziekbed in zijn woonplaats Breda overleden. De flamboyante Derks, bekend van zijn korte en krappe scheidsrechterbroekjes, werd 89 jaar. ,,Het was een waardig afscheid”, zegt de woordvoerder van de familie.