LIVE | Sterke Verstappen opent aanval op pole

Benzema zet voorzitter Franse voetbal­bond op zijn plek

19:20 Karim Benzema heeft via Twitter boos gereageerd op enkele uitspraken van Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond. Le Graët zei tegen RMC Sport dat de interlandcarrière van Benzema voorbij is. De spits van Real Madrid, die slechts sporadisch van zich laat horen via de sociale media, kwam met een geïrriteerde reactie.