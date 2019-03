LIVE | Stof happen op witte Toscaanse grindwegen, viertal op pad

Met de Strade Bianche staat vandaag een vrij nieuwe, maar enorm populaire wedstrijd op het programma. In 2007 was de eerste editie, maar vanwege het prachtige parcours over de Toscaanse grindwegen is de koers in aanzien flink gestegen. Mis hier niets van de 184 kilometer van Siena naar Siena.