LIVE | Strafschop helpt Sevilla aan voorsprong tegen favoriet Bayern in Super Cup

Ex-Feyenoord-spits Jhon van Beukering maakt furore als keeper bij vierdeklas­ser

23 september Nadat zes spelers -inclusief twee keepers - vertrokken, is trainer Jhon van Beukering (36) zelf maar onder de lat gaan staan bij vierdeklasser SC Veluwezoom. De ex-spits van onder meer Vitesse, De Graafschap en Feyenoord is een bezienswaardigheid op sportpark De Pinkenberg in Rozendaal.