Live ‘Super EK’ | Fabio Jakobsen aast op gouden plak in wegwedstrijd

Brian Megens vijfde op EK: ‘Ik zit toch al dichter tegen die subtop aan dan ik dacht’

Vijfde! In een nieuw Nederlands record op het onderdeel achtervolging. Nieuwbakken baanrenner Brian Megens zegt er vooraf voor getekend te hebben. Dat de 32-jarige Brabander op het EK pas in de laatste kwalificatierit uit de top-4 werd gereden, vindt Megens aan de ene kant ‘jammer’, maar is hij ook realistisch.

13 augustus