LIVE | Telnekes mist kansen op dubbel en ziet Kenny terugkomen

Voormalig Nederlands kampioen wielrennen Ligthart stopt ermee

19 december Pim Ligthart heeft zijn wielerloopbaan beëindigd. De in het Brabantse Bergeijk woonachtige Noord-Hollander meldt dat op sociale media. ,,Ik ben vijftien jaar door het leven gegaan als wielrenner. Ik was nog graag een paar jaar doorgegaan, maar helaas is het tijd die bladzijde om te slaan", schrijft de 32-jarige Ligthart die in 2011 de nationale titel op de weg veroverde.