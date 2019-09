LIVE | Telstar stunt met Barça-speler, ADO verhuurt Goppel, Vitesse wil Malinees

Ploegbaas Jum­bo-Vis­ma over ‘gevaarlij­ke koersen’: Stop met dit soort gekkigheid

14:21 Richard Plugge, ploegbaas van Jumbo-Visma en vice-voorzitter van AIGCP (het verbond van wielerploegen) is boos. Aanleiding is de onverharde weg in de finale van de negende etappe van de Vuelta. Dit soort parkoersen zijn onverantwoord, gevaarlijk en niet van deze tijd, vindt Plugge. ,,Stop hiermee. Coppi en Bartali hadden hun hoofd afgewend en gezegd: waarom rijden ze niet op het asfalt?’’