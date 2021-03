LIVE | Ten Hag posteert Timber centraal achterin voor heenduel met Young Boys

Oranje volleybal­lers strijden om EK-ticket in Apeldoorns Omnisport­cen­trum

16:26 Of de volleyballers van Oranje het EK van dit jaar zullen halen wordt in mei in Apeldoorn beslist. Dan wordt het tweede deel van de EK-kwalificatie in het Apeldoornse Omnisportcentrum gespeeld. Het is nog onbekend of daar publiek bij mag zijn.