LIVE | Teunissen stapt af met oog op klassiekers, bizar incident zorgt voor uitvaller in Parijs-Nice

Hoe het allemaal zit met de lening van 30 miljoen euro die PSV afsluit en welke risico's eraan verbonden zijn

Een van de grote doelen van algemeen directeur Toon Gerbrands in zijn tijd bij PSV was de afgelopen jaren naast het winnen van prijzen het creëren van een goedgevulde spaarpot. Een hoog bedrag van pakweg 30 of 40 miljoen euro, waarmee de club in de toekomst eerder en sneller spelers aan zou kunnen trekken.

11 maart