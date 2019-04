LIVE | Tijd begint te dringen voor City, Spurs virtueel tegen Ajax

Video City en Spurs breken records bij doelpunten­fes­ti­val

21:49 Met vijf doelpunten in de eerste 21 minuten is bij het duel Manchester City - Tottenham Hotspur (3-2 tussenstand) een record in de Champions League gebroken. Nooit eerder werd zo snel zo vaak gescoord. Het oude ‘record’ stond op naam van Borussia Dortmund - Legia Warschau, vijf goals na 24 minuten in november 2016. Dat duel eindigde in 8-4.