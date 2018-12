LIVE | Tijd voor Jeffrey de Graaf in ‘Ally Pally’

Van Basten: effectieve speeltijd meest haalbare ingreep bij FIFA

12:55 Als Marco van Basten het moet inschatten, maakt invoering van effectieve speeltijd de meeste kans als nieuwe spelregel in het voetbal. Van Basten merkt dat de FIFA daar het meest voor open staat. ,,Effectieve speeltijd is de meest haalbare vernieuwing die momenteel mogelijk is,’’ zegt de man die onlangs stopte bij de wereldvoetbalbond in zijn rol als chief officer for technical development.