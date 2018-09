Red Bull op één en twee tijdens eerste vrije training

Eerste Nederlander Unieke wereldti­tel ligt in Assen voor het oprapen voor Herlings

9:40 Jeffrey Herlings (24) kan een oppermachtig seizoen zondag bekronen met de wereldtitel in de MXGP. De Brabander wordt dan de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross ooit in de koningsklasse. Het decor voor die unieke prestatie is het TT Circuit in Assen, waar speciaal voor de Grand Prix van Nederland een crossbaan is aangelegd.