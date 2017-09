LIVE: Kopgroep spat uiteen op lastige heuvel

Cocu wil slechte reeks in Friesland doorbreken

15:37 Trainer Phillip Cocu wil zondag in Heerenveen afrekenen met een slechte reeks van PSV in Friesland. De Eindhovenaren wonnen in 2011 voor het laatst bij Heerenveen. ,,Statistieken zijn er om te veranderen'', zo keek hij vrijdag op de clubwebsite vooruit. ,,Het is een pittige wedstrijd, maar ook niet meer dan dat.''