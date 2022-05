LIVE | Training hervat na stevige crash Ricciardo, Ferrari's nu sneller dan Red Bulls in Monaco

met video'sMet drie opeenvolgende overwinningen heeft Max Verstappen de macht gegrepen in het wereldkampioenschap. Is hij ook in zijn woonplaats Monaco de sterkste, of doet thuisfavoriet Charles Leclerc wat terug? En weet Mercedes zich te herstellen van VT1? In onze liveblogs mis je niets, ook niet van VT2 om 17.00 uur!