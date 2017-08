LIVE: Twee Nederlanders op avontuur in zware bergrit

124 km

De meest bekende namen in de kopgroep zijn, naast de Nederlanders, Romain Bardet, Bob Jungels en Igor Antón. Bardet werd derde in de Tour, terwijl hij in 2016 al tweede was. Het is de eerste keer dat de Fransman meedoet in de Vuelta. Jungels eindigde de afgelopen twee edities van de Giro in de top-10 en droeg ook meermaals de roze leiderstrui. Antón won in 2006, 2010 (2x) en 2011 een rit in de Vuelta. Een 8ste plek in 2007 is zijn beste resultaat.