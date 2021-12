LIVE | Twee debutanten openen middagsessie WK darts, Dave Chisnall later in actie

Programma

Eerste ronde (best of five sets)

Lewy Williams (Wal) - Toyokazu Shibata (Jap): 0-0 (tussenstand)

Jason Lowe (Eng) - Daniel Larsson (Zwe)



Tweede ronde (best of five sets)

Mervyn King (Eng) - Ryan Joyce (Eng)

Dave Chisnall (Eng) - Mike de Decker (Bel)