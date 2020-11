LIVE | Tweede vrije training van start in het donker, tweede tijd Verstappen

China 2022 Na beste Nederland­se prestatie begint voor Jelinkova de jacht op olympisch succes

14:44 Met een tiende plaats in het Oostenrijkse Lech heeft Adriana Jelinkova (25) het beste Nederlandse resultaat ooit geboekt in een wereldbekerwedstrijd alpineskiën. Het wakkert haar honger naar meer maar weer eens aan. ,,De Olympische Winterspelen? Ik heb het zeker in me om mee te doen voor de medailles.’’