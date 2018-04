LIVE: AS Roma wordt afgedroogd door Salah en Co

Salah pakt Afrikaans record af van Eto'o en nadert Liverpool-icoon Rush

21:56 Wat Mohamed Salah dit seizoen laat zien bij Liverpool, grenst aan het onwaarschijnlijke. Door het maken van de 1-0 en 2-0 in de eerste helft van de halve finale tegen AS Roma, komt de sterspeler van Liverpool op tien treffers dit Champions League-seizoen. En is hij weer een record rijker.