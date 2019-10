LIVE | Uur gespeeld, nog geen doelpunten in Kopenhagen

‘Lau’ ziet 'Bau’ winnen in Lombardije: ‘Bijna een sprookje’

18:14 Laurens ten Dam had zich geen mooier afscheid kunnen wensen. De 38-jarige Groninger reed eindelijk weer eens de Ronde van Lombardije uit, iets wat hem in zijn lange carrière pas één keer was gelukt, en de zege ging naar zijn goede vriend Bauke Mollema.