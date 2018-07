LIVE: Froome en Dumoulin terug na korte achtervolging

66 km

Een breukje in het peloton. Froome en Dumoulin zijn in ieder geval mee. Ook Kruijswijk is attent bij de voorste gelederen van het peloton. Quintana, Bardet en Van Avermaet ook.



Laten we overigens niet vergeten dat hier nog negen koplopers voor fietsen. Hun voorsprong is 2.30.