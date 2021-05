LIVE | Van de Beek op de bank bij Man United in Europa League-finale tegen Villarreal

Hogenkamp strandt in kwalifica­ties Roland Garros

17:03 Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. De 29-jarige tennisster verloor in de tweede ronde van de kwalificaties in Parijs in twee sets van Maria Camila Osorio Serrano uit Colombia: 6-4 6-0.