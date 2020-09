LIVE | Van der Breggen begonnen aan lange solo en jaagt op de dubbel

UCI houdt vast aan WK wielrennen in Afrika in 2025

25 september De internationale wielrenunie UCI houdt vast aan haar voornemen in 2025 voor het eerst een WK wielrennen te houden in Afrika. Rwanda liet eerder al weten zich zeker kandidaat te stellen. Op het congres bij de wereldtitelstrijd in Imola werd het besluit over toewijzing vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021. Van uitstel komt zeker geen afstel, verzekerde het bestuur van de UCI.