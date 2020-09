LIVE | Van der Breggen en Van Dijk hopen Dygert van tweede wereldtitel af te houden

WK tijdrijden Het gevaar komt voor Van der Breggen en Van Dijk uit de Verenigde Staten

14:26 Tot ieders verrassing pakte vorig jaar Chloe Dygert de wereldtitel in het tijdrijden bij de vrouwen, maar dit jaar rolt ze niet anoniem van het startpodium af. Anna van der Breggen en Ellen van Dijk weten dat de Amerikaanse de grootste kanshebber is voor de wereldtitel, en daarmee een langer verblijf in de regenboogtrui.