LIVE | Van der Poel laat medefavorieten spartelen op Taaienberg, wat kan Nederlander in finale?

PEC-pit­bull Dean Huiberts doet precies wat zijn overleden vader Ad voor ogen had; hij maakt er wat moois van

3 april PEC Zwolle-middenvelder Dean Huiberts was 10 jaar toen zijn vader Ad, voormalig tennistalent en geliefd tenniscoach uit Kampen, overleed. Bijna elf jaar later gaat er nog altijd geen dag voorbij dat de voetballer niet aan hem denkt. Over kracht, hoop en de drijfveer alles uit het leven te halen.