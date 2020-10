LIVE | Van der Poel test benen, finale begonnen in Gent-Wevelgem

Bouwmees­ter behoudt tweede plek na wisselval­li­ge dag op EK in Laser Radial

10 oktober Marit Bouwmeester staat bij de EK in Polen na zes races in de Laser Radial nog altijd op de tweede plek. De olympisch kampioene beleefde in Gdansk een wisselvallige dag. De Friezin begon matig met de 23e plaats, maar herstelde zich daarna met de derde plek.