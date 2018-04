LIVE: Van Dijk en Strootman aan de aftrap, Wijnaldum op de bank

'All you need is gol', kopte La Gazzetta dello Sport vanmorgen bij een artikel van enkel Roma-spelers in een Beatles-photoshopje, een vette knipooog naar All you need is love. De Italianen moeten volgens de beroemde roze sportkrant dus op jacht naar een goal om de return van volgende week in Rome in leven te houden. La Gazzetta vreest namelijk de aanval van de Reds: Sadio Mané, Roberto Firmino en - vooral - Mohamed Salah.