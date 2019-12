LIVE | Van Gerwen één set verwijderd van zevende halve finale op WK

Medische time-out voor bloedende opponent Van Gerwen

21:10 Tijdens de wedstrijd in de kwartfinale van het WK darts tussen Michael van Gerwen en Darius Labauskas gebeurde in de derde set iets opmerkelijks. De Litouwer greep met zijn hand naar een pijl die uit het bord viel en zat er half naast. De pijl belandde in zijn vinger, waarna er een straaltje bloed over zijn hand sijpelde.