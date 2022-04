LIVE | Van Gerwen goed in vorm in Aberdeen: via Gerwyn Price naar halve finales

Podcast | ‘Even zelf kijken of Olympique Marseille en Feyenoord veel gemeen hebben’

De bende bij United. Het succes van Van Bronckhorst in Schotland en Europa. Het geheim van een goede kleedkamer. En op onderzoek in Marseille. Dat zijn de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt ze met Mikos Gouka die voor AD Sportwereld in Marseille is. Volgende week de tegenstander van Feyenoord in de Conference League.

7:38