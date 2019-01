LIVE | Van Gerwen loopt verder weg bij Smith

Michael van Gerwen gaat op voor zijn derde wereldtitel. Daarvoor moet de nummer 1 van de wereld afrekenen met Michael Smith. Helaas werkt het liveblog vanavond niet zoals u van ons gewend bent. Om op de hoogte te blijven zult u deze pagina zo nu en dan moeten verversen. Finale Best of 13 sets • Michael van Gerwen - Michael Smith 3-0

2-1 voor Smith

Hij komt op 2-1 en gaat nu proberen zijn eerste set op het bord te zetten. Hiervoor heeft hij twee legs de tijd.

1-1 in de vierde set

Voor het eerst in deze wedstrijd pakt Smith een van de eerste twee legs in een set. Het staat inmiddels 1-1. Ook het publiek zet zich nog eens achter de man uit St. Helens!

3-0 in sets

In een mindere set van Smith gaat Van Gerwen stug door: 3-1 in legs. Het staat al 3-0 voor de man uit Vlijmen...



Na zijn halve finale tegen Anderson voorspelde hij dat hij met 4-0 voor zou komen, om de finale vervolgens met 7-3 te winnen. Het kan nog steeds!

2-0, 2-0

Voor de derde set op rij staat het 2-0 voor Van Gerwen. Smith zit er even niet in deze set...

En dat is 2-0

Van Gerwen straft een paar missers van Smith genadeloos af en pakt de tweede set met 3-1. De gemiddeldes tot nu toe: 105,59 voor Van Gerwen en 98,5 voor Smith.

2-1

Bully Boy grijpt bij 2-0 zijn laatste strohalm in deze tweede set. Dat hij zijn eigen leg maar ternauwernood houdt, zegt al genoeg. Van Gerwen staat geweldig te scoren.

Van Gerwen profiteert van misser

Smith kan 167 niet uitgooien op de bull en slaagt er daarna niet in zijn leg te behouden. Van Gerwen heeft de break meteen alweer te pakken.

Van Gerwen grijpt eerste set

Zijn tegenstander staat in de buurt, maar Van Gerwen faalt niet. Hij pakt de eerste set en het begin is er!

2-2

Smith breakt meteen terug en houdt vervolgens ook zijn eigen leg. We gaan dus meteen naar een beslissende vijfde leg. Die mag Mighty Mike beginnen.

2-0

Smith mist een pijl op tops en Van Gerwen staat meteen klaar op dubbel 8. De eerste break van de partij is al een feit: 2-0.

1-0 in de eerste set

De eerste leg en meteen een hoge finish van Van Gerwen: 129. De stemming zit er meteen goed in trouwens.

Game on!

Het is zover, we gaan beginnen. De tonen van ‘’Shut Up and Dance‘’ klinken door Ally Pally, wat al een aantal jaren maar één ding kan betekenen: Michael Smith bestijgt het podium. Hierna volgt Van Gerwen, die tevens mag beginnen. Game on!

21.10

Hier gaat het vanavond allemaal om: de Sid Waddell Trophy, vernoemd naar de iconische dartscommentator na diens overlijden.

21.00

Nog een paar minuten! Hier zijn de toernooicijfers tot nu toe. We zien dat Smith veel meer scores van boven de 100 heeft gegooid, maar hij heeft dan ook een stuk meer sets gegooid dan Van Gerwen. Ook het finishen is bij beide mannen uiterst goed verzorgd.



Smith heeft overigens in totaal een half uurtje meer gespeeld dan Van Gerwen.

20.52

De arena stroomt langzaamaan vol met dartsfans. Een greepje uit de oogst van de verkleedpartij.

20.46

Er zullen weer flink wat groene shirtjes te zien zijn in Ally Pally vanavond. Daar moet je wel wat voor over hebben, voor een Van Gerwen-shirt moet je namelijk omgerekend zo’n 66 euro neertellen in het winkeltje.

20.40

De eerste overwinning is trouwens al binnen voor onze landgenoot. We weten zo'n half uur voor aanvang van de wedstrijd namelijk al dat Van Gerwen het gooien op de bull heeft gewonnen en dus de wedstrijd mag beginnen. De Brabander gooide hem in de bullseye, terwijl Bully Boy een enkele bull gooide.

20.33:

Van Gerwen geldt als grote favoriet in zijn vierde WK-finale, hij is immers de beste speler van het hedendaagse darten en heeft al meermaals met dit bijltje gehakt.



Voor Smith is het nieuw, gooien in de grootste wedstrijd in de sport. Wel speelde hij vorig jaar zijn eerste finale in een Major. In de finale van de Premier League verloor hij van... jawel, Mighty Mike (11-4). Bovendien lijkt hij dit toernooi nergens van onder de indruk.

20.29