LIVE | Van Gerwen moet Nederlandse eer redden in avondprogramma

Krachten bundelen Engelse spelersvak­bond na racisme richting Rüdiger: ‘Genoeg is nu echt genoeg’

22:45 De Engelse spelersvakbond PFA (Professional Footballers’ Association) heeft vanavond een lang, maar krachtig statement naar buiten gebracht via social media. Dit naar aanleiding van een nieuw geval van racisme in het voetbal, vandaag bij de Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Chelsea. ,,We moeten de krachten bundelen om racisme zo snel mogelijk te stoppen.”