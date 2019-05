LIVE | Van Gerwen slaat toe na gemiste kans Cross

Bundesliga gloort voor Union Berlin na remise bij Stuttgart

22:38 Met een 2-2 gelijkspel bij VfB Stuttgart heeft Union Berlin een flinke stap gezet naar de Bundesliga. De ploeg van Zwitser Urs Fischer hield VfB Stuttgart vanavond in de Mercedes-Benz Arena op 2-2. Maandag is de return in Berlijn.