LIVE | Van Gerwen verkleint achterstand weer in heerlijke finale

Video City beëindigt prima reeks Everton, heerlijke goal Haller

20:55 Manchester City heeft Everton-trainer Carlo Ancelotti de eerste nederlaag bezorgd. In het Etihad Stadium werd het 2-1 voor City, waar Gabriel Jesus voor beide doelpunten tekende. Sergio Agüero bleef bij City de hele wedstrijd op de bank en clubtopscorer Raheem Sterling viel pas in blessuretijd in.