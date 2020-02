LIVE | Verbij op jacht naar podiumplek op afsluitende 1000 meter

Leerdam pakt zilver op 1000 meter: geen podiumplek in eindklasse­ment

14:13 Jutta Leerdam is op de WK Sprint buiten het podium geëindigd. Met 1.14.47 pakte ze wel zilver op de 1000 meter, maar het was niet voldoende om een podiumplek in het eindklassement te pakken. De wereldtitel ging naar Miho Takagi, die met 1.13.93 ook goud won op de 1000 meter.