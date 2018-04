LIVE: Verstappen tegen de muur, Ricciardo leidt

Video Bucks en Celtics hebben beslissen­de Game 7 nodig

9:03 De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de play-off van de NBA tegen Boston Celtics de stand gelijk getrokken. Na hun overwinning van 97-86 is het nu 3-3 in de best-of-seven. De wedstrijd van zaterdag in Boston moet de beslissing brengen.