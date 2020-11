LIVE | Verstappen begint aan laatste vrije training voor GP Bahrein

Van Aert opnieuw Wielrenner van het Jaar in België

10:16 Wout van Aert is opnieuw gekozen tot Flandrien van het jaar. Daarmee eert de krant Het Nieuwsblad de wielrenner van het jaar in België. Van Aert hield aanstormend talent Remco Evenepoel en Yves Lampaert achter zich. De renner van Jumbo-Visma mocht uit handen van premier Alexander De Croo een kunstwerk van Fernand Vanderplancke in ontvangst nemen.