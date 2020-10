LIVE | Verstappen begint vanaf P3 aan Formule 1-primeur in Portimão

Giro Kelderman breekt met Milaan in zicht

24 oktober Op weg naar Sestriere brak Wilco Kelderman dan toch en zag in het zicht van Milaan de Giro-zege bij hem wegrijden. Ploeggenoot Jai Hindley mocht opnieuw voor eigen kans gaan en rijdt de slottijdrit in Milaan in het roze. Maar een tweede Giro-zege voor Sunweb is nog verre van zeker.