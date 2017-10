LIVE: Verstappen begint vanaf voorste startrij in zware GP van Mexico

Verweij schrijft verrassend massastart op zijn naam

19:28 Koen Verweij heeft nogmaals bewezen dat hij weer helemaal terug is aan het schaatsfront. De 27-jarige Noord-Hollander schreef zondag in Thialf op indrukwekkende wijze een nationale competitiewedstrijd op de massastart op zijn naam. In een lange eindsprint versloeg hij Arjan Stroetinga en Gary Hekman.