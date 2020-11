LIVE | Verstappen blijft achter Bottas na pitstop, Hamilton aan de leiding

Engelse rugbyers winnen Six Nations

31 oktober De Engelse rugbyers hebben de Six Nations gewonnen. Engeland, dat het vorig jaar in de WK-finale moest afleggen tegen Zuid-Afrika, won op de slotdag van het zeslandentoernooi in Rome met 34-5 bij Italië. Ierland had later op de avond de kans om de eindzege te pakken, maar de Ieren verloren in het Stade de France met 35-27 van Frankrijk.